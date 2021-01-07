Сегодня исполняется 168 лет со дня рождения известного культурного деятеля, историка, композитора и председателя организации «Просвіта» в Николаеве Николая Аркаса.

По этому случаю в соцсети опубликовали фотографию монумента, который хотят установить в этом году.

Фото в Facebook опубликовал активист Илья Зелинский.

— Сколько бы ни пытались приписать или приравнять украинца исключительно к хуторянину, всегда будет мимо, но, конечно, зная свою историю. Бросаю эксклюзив – готовый памятник Николаю Николаевичу, который в этом году появится в Николаеве, - сказано в сообщении.

Автор монумента – Александр Канибор. Место, где памятник поставят, еще не указывают.

Николай Аркас всю свою жизнь посвятил сохранению культуры, традиций нашего украинского народа. По его инициативе в 1907 в Николаеве было организовано общество «Просвіта», которое развернуло достаточно плодотворную деятельность: только в течение 1908 года были организованы почти полсотни литературно-музыкальных вечеров, на которых прошли спектакли опер «Запорожец за Дунаем», «Наталка-Полтавка», были представлены Марка Кропивницкого, Ивана Карпенко-Карого, Григория Квитки-Основьяненко.

Семья Аркасов оказала влияние не только на формирование образовательно-культурного, военно-морской жизни юга Украины, но и на развитие экономики. Кандидат исторических наук, доцент кафедры философской образования, теории и методики обществоведческих предметов областного института последипломного педагогического образования О.В. Волос ранее рассказала о конном заводе Аркасов в селе Христофоровка Баштанского района Николаевской области, который входил в десятку лучших заводов Российской империи в XIX в. и просуществовал вплоть до 1902 года.

Ранее в Николаевской областной универсальной научной библиотеке имени Алексея Гмырева состоялась передача памятной доски для дома, где жила семья выдающегося николаевца Николая Аркаса.

Также в Николаеве подсветили историческое здание первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.