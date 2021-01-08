Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 в пятницу, 8 января, в 04:15 ночи по киевскому времени, которая успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A.

Запуск был осуществлен в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде, пишет «Новое время».

Турецкий спутник массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat.

Спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

Аппарат, помимо коммерческого ТВ-вещания, значительно расширит диапазон военных операций с использованием беспилотников, обеспечив усиленную помехозащиту, каналы прямой трансляции целей в высоком разрешении и оперативное управление падающими высокоточными боеприпасами.

Это вызвало волну протестов против запуска спутника под офисом SpaceX из-за использования его в военных целях. Однако компания все равно запустила ракету.

Напомним, ранее гигантская экспериментальная ракета Илона Маска Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. Во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.