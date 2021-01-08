Японская компания NEC, которая разрабатывает системы распознавания людей, запустила систему, которая может идентифицировать человека, даже если он в маске.

Об этом пишет BBC.

Система анализирует неприкрытые части лица, такие как глаза. Как заявляют в NEC, проверка занимает менее одной секунды, а точность системы — 99,9%.

Помощник менеджера подразделения цифровых платформ NEC Шинья Такашима рассказывает, что технология может помочь людям избежать контакта с поверхностями в различных ситуациях.

По его словам, систему создали, поскольку «нужды выросли еще больше из-за ситуации с коронавируса».

Согласно отчету Национального института стандартов и технологий, до пандемии алгоритмы распознавания людей не могли идентифицировать 20-50% изображений лиц в масках. Но до конца 2020 года из-за пандемии произошло значительное улучшение точности.

Технологии японской компании использует в частности полиция Лондона для сравнения лиц в толпе с лицами из списка наблюдения. Среди других клиентов — авиакомпании Lufthansa и Swiss International Airlines. Также NEC испытывает систему автоматических платежей в Токио.

BBC отмечает, что уже ранее рядом с проблемой вторжения в частную жизнь возникали вопросы, насколько хорошо системы распознавания лиц идентифицируют темные оттенки кожи.

В августе использования таких систем полицией Уэльса было признано незаконным по делу, возбужденному борцом за гражданские права.

А в США большие технологические компании, в частности Amazon, сейчас приостановили использование программного обеспечения для распознавания людей, которые использовали полицейские. Они дали законодателям подумать, как следует использовать такие системы.

Напомним, ученые из Турции разработали устройство, которое на основе передовых оптических технологий диагностирует заражение коронавирусом всего за 10 секунд.