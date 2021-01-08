В Закарпатской области пограничники предотвратили незаконную переправу в Венгрию трех граждан Сирии, также задержаны организаторы переправы нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, нелегальных мигрантов — женщину и двух мужчин, которые сообщили, что являются гражданами Сирии, — а также их вероятных переправщиков задержали 7 января вечером пограничники отделений «Косино» и «Горонглаб» Мукачевского отряда.

Переправщиками оказались двое мужчин, один из которых — гражданин Украины, другой — без гражданства. Злоумышленники передвигались внедорожником «Jeep Grand Cherokee» польской регистрации. Вероятно, именно этим транспортным средством нелегалов подвезли к границе.

Во время остановки охранниками границы автомобиля, его водитель, опасно маневрируя, съехал в кювет. К этому месту пограничники вызвали сотрудников Береговского отдела Нацполиции.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили три свертка с веществом серо-зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, а также охотничьи патроны. Сейчас пограничники выясняют все подробности организации незаконной путешествия иностранцев.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса, пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Самое тяжелое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области пограничников на систематическом «крышевании» контрабанды из Беларуси. Сотрудники изъяли более 75 000 пачек сигарет и около 5 килограммов янтаря.