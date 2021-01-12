Согласно решению Николаевского горсовета, для разгрузки транспортного движения на отдельных участках города, в часы пик патрульные будут ограничивать въезд фур в город.

Об этом сообщает Telegram канал Патрульной полиции в Николаевской области.

Решение было приняты для безопасного перемещения пешеходов и транспорта в местах оживленного движения.

На всех въездах в город установлены соответственные знаки, предупреждающие водителей грузовиков.

Ограничение на въезд не затронет транспортные средства, которые используются при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций. Также запрет не будет касаться транспорта, который совершает пассажирскую перевозку, или перевозит быстро портящиеся, антисанитарные, живые, почтовые грузы или грузы повышенной опасности.

Напомним, с начала 2020 года инспекторы «Укртрансбезопасности» проверили 665 тысяч грузовиков и выписали штрафов за перегруз почти на 127 миллионов гривен.