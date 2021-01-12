11 января городской голова Первомайска Олег Демченко подписал распоряжение о создании рабочей группы по проведению проверки соблюдения профилактических и карантинных мер.
Соответствующий документ опубликован на сайте Первомайского городского совета.
В состав рабочей группы вошли представители полиции, персонал районной больницы, эпидемиолог и чиновники мэрии.
Для предотвращения распространения коронавируса рабочая группа будет проверять хозяйственные субъекты, придерживаются ли предприниматели установленных карантинных правил.
Напомним, в Первомайске 10 и 11 января местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги.
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11 января городской голова Первомайска Олег Демченко подписал распоряжение о создании рабочей группы по проведению проверки соблюдения профилактических и карантинных мер.
Соответствующий документ опубликован на сайте Первомайского городского совета.
В состав рабочей группы вошли представители полиции, персонал районной больницы, эпидемиолог и чиновники мэрии.
Для предотвращения распространения коронавируса рабочая группа будет проверять хозяйственные субъекты, придерживаются ли предприниматели установленных карантинных правил.
Напомним, в Первомайске 10 и 11 января местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги.