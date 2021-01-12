Сегодня в Одесском зоопарке родились камерунские овцы, они стали первыми детёнышами в зоопарке, рождёнными в новом году.
Об этом коммунальное учреждение Одесский зоопарк сообщает на своей странице в Facebook.
— Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детёныши 2021-го года. Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы, — сказано в сообщении.
Известно, что в настоящее время зоопарк закрыт для посетителей в связи с карантинными ограничениями, которые действуют в Украине до 24 января.
Ранее сообщалось, что коммунальное учреждение Николаевский зоопарк собирается купить овощей и травы для животных на 5,7 миллионов гривен.
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Сегодня в Одесском зоопарке родились камерунские овцы, они стали первыми детёнышами в зоопарке, рождёнными в новом году.
Об этом коммунальное учреждение Одесский зоопарк сообщает на своей странице в Facebook.
— Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детёныши 2021-го года. Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы, — сказано в сообщении.
Известно, что в настоящее время зоопарк закрыт для посетителей в связи с карантинными ограничениями, которые действуют в Украине до 24 января.
Ранее сообщалось, что коммунальное учреждение Николаевский зоопарк собирается купить овощей и травы для животных на 5,7 миллионов гривен.