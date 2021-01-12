За трое суток после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter в Telegram зарегистрировались 25 миллионов новых аккаунтов.

Об этом в своем Telegram канале написал Павел Дуров.

По словам разработчика Telegram, он наблюдает значительный рост с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей.

— На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому. Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, кажется, думают, что им все сойдет с рук, пока их приложениями пользуются большинство пользователей, - подчеркнул Павел Дуров.

Павел Дуров пообещал, что специалисты по безопасности в Telegram серьезно относятся к своим обязанностям и сделают все от них зависящее, чтобы защитить от государственного захвата личные данные новых пользователей.

— Telegram с полумиллиардом активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы вас не подведем. Те из вас, кто использовал Telegram в течение последних нескольких лет, знают, что мы последовательны как в защите личных данных, так и в улучшении наших приложений. Вы - наши пользователи - были и всегда будете нашим единственным приоритетом. В отличие от других популярных приложений, у Telegram нет акционеров или рекламодателей, которым можно было бы отчитаться. Мы не заключаем сделок с маркетологами, разработчиками данных или государственными учреждениями. С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли ни одного байта личных данных наших пользователей третьим лицам, - заверил новых пользователей Павел Дуров.

Напомним, акции Twitter, котирующиеся на немецких биржах, упали на 8% 11 января, в первый торговый день после того, как поздно вечером 8 января был заблокирован аккаунт президента США Дональда Трампа.

Также напомним, Google заблокировал социальную сеть Parler. Ею мог начать пользоваться президент США Дональд Трамп после удаления его аккаунта в Twitter.

Отметим, личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.