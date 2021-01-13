Служба автомобильных дорог в Николаевской области готова к расчистке дорог от снега. Техника уже задействована в работе на трассе Н-24 (Благовещенское-Николаев) по территории города Вознесенск.

Об этом сообщает Вознесенский вестник.

Глава Службы автодорог Николаевщины Владислав Невеселый заявил, что САД полностью готова к последствиям непогоды.

— Думаю, все будет в порядке. Мы в полной боевой готовности. Смесь есть, техники достаточно. Думаю, мы справимся. Все будет хорошо! — сказал Владислав Невеселый.

В описании к видео он добавил, что утром 12 января была спланирована работа Службы и подрядчиков на случай непогоды.

— Мы в полной боевой готовности, так как утром провели совещание со всеми подрядчиками и спланировали свою работу. Будьте осторожны на дороге, — написал Владислав Невеселый.

Напомним, по сообщению Николаевского областного гидрометеорологического центра, на территории Николаевской области и Николаева 13 января ожидается осложнение погодных условий.