В Украине в 2021 году создадут единое аэромедицинское пространство. Проект предусматривает привлечение авиации к перевозке тяжелобольных и органов для трансплантации.

Об этом на брифинге 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Пилотный запуск аэромедицинской эвакуации начнется в феврале и апреле во Львове и Киеве. Перед этим Кабмин должен утвердить постановление «О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства Украины», которое Минздрав разработал совместно с Министерством внутренних дел. Именно МВД предоставить авиацию для медицинских нужд.

Авиацию планируют использовать для перевозки органов для трансплантации, прежде всего сердца, а также для перевозки тяжелобольных. В избранных регионах экипажи будут круглосуточно дежурить вместе с медицинскими бригадами. В каких случаях, кроме вопросов трансплантации, будут вылетать экипажа:

к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения;

к людям с ожогами 2-й и 3-й степени и более 20% поверхности тела, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей;

в случае травмы позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей.

Напомним, Максим Степанов заявил, что массовую вакцинацию украинцев от коронавирусной болезни планируют начать в феврале 2021 года. Для этого Министерство здравоохранения проведет дозакупку вакцин.