Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска.

Об этом идет речь в материале «Економической правды».

«С 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций», — сообщила компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление.

Так, после правительственных изменений в конце года тариф на электричество для населения по Украине вырос в 1,87 раза, а для жителей 30-километровых зон — в 2,67 раза. Раньше местные жители районов возле АЭС имели скидку и платили за электроэнергию на 30% меньше.

В Николаевской области льготы лишаются жители Южноукраинска, который является городом-спутником Южно-Украинской АЭС, и некоторых населенных пунктов, расположенных рядом.

Регулировать льготный тариф должен закон «Об электроэнергетике», однако он утратил силу с середины 2019 года. К декабрю 2020 люди имели льготы благодаря решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Со вступлением в силу нового постановления Кабмина льготные тарифы прекратили действие. После переходного периода ценообразования регулировать закон «О рынке электрической энергии», в котором также о льготах нет ни слова.

В городе Никополь, недалеко от Запорожской АЭС, депутаты собрались на внеочередную сессию и приняли обращение к Верховной Раде, президенту, Кабинету Министров и народному депутату от своего округа Дениса Германа, который входит в состав «Слуги народа».

Местные депутаты апеллируют к 12 статье закона «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и требуют вернуть скидку. Мэр Никополя Александр Саюк зарегистрировал петицию на сайте президента о восстановлении льгот для всех городов с 30-километровых зон.

Под городским советом собрались несколько сотен человек с требованием вернуть тарифы. Аналогичные акции прошли в городах Марганце и Покрове Никопольского района.