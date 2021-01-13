По данным Всемирной организации здравоохранения «британский» штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Эксперты считают, что данный мутировавший штамм вируса является более заразным, чем остальные вариации COVID-19. При этом нет никаких доказательств того, что он является более смертоносным.

«С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 года VOC 202012/01 (британская разновидность коронавируса, — прим.) на сегодняшний день обнаружен в 50 странах, территориях и областях в пяти из шести регионов ВОЗ», — говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

При этом в ВОЗ отметили, что данный вариант отличается от мутации коронавируса, которая была выявлена в Южной Африке и зафиксирована в 20 странах.

«Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются в результате мутаций, поэтому появление новых вариантов является ожидаемым явлением. Многие мутации не влияют на сам вирус, некоторые могут быть вредными для вируса, а некоторые могут принести пользу вирусу», — добавили в ВОЗ.

Напомним, Великобритания изменила правила въезда в страну — иностранцам и жителям страны необходимо предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19.