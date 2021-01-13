Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами. Особенно проблемной является ситуация в населенных пунктах с малыми операторами газораспределительных механизмов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

— НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение, — заявил Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что вопрос обслуживания малыми операторами ГРМ небольших населенных пунктов должен быть решен в ближайшее время.

Ранее в ОГА рассказали, что сейчас тариф на природный газ для населения от поставщика ООО «Николаевгазсбыт» составляет 9,9 гривны за кубический метр и является одним из самых высоких в Украине.