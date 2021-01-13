Специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали в Одесской области вспышку африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает пресс-служба Болградской райгосадминистрации со ссылкой на диагноз, установленный специалистами главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В результате распространения вируса погибли 12 животных, заболели ещё 32. В сообщении пресс-службы Болградской райгосадминистрации указано, что из-за возможного распространения вируса АЧС на соседние территории сельхозпроизводителям и гражданам, которые выращивают свинопоголовья, советуют соблюдать правила биобезопасности при обращении с животными. Уточняется, что африканская чума не заразна для людей, болеют только свиньи – смертность животных может достигать 100%.

В декабре 2020 сообщалось, что в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области произошла вспышка птичьего гриппа.