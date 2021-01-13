Второй год пандемии COVID-19 может оказаться еще тяжелее первого.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Кореспондент.

— Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса], — сказал Майкл Райан.

По его словам, поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». Так, за последнюю неделю в мире выявили около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.

На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Майкл Райан подчеркнул, что в Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм», имя ввиду «комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». Такая ситуация сложилась из-за скоплений людей внутри помещений в условиях холодного сезона, а также новых штаммов коронавируса.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что после праздничного периода «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше».

— Однако хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей [вируса], — подытожила Мария ван Керкхове.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация не поможет создать коллективный иммунитет к коронавирусу в 2021 году.