В 2020 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства.

Об этом говорится в ответе посольства Украины в Польше на информационный запрос Укринформа.

Как отмечается, больше всего летальных случаев зафиксировано в пределах округа консульского отдела посольства Украины в Варшаве — 282. В том числе в 52 случаях люди погибли.

В пределах округа генконсульства Украины в Кракове зафиксировано 178 смертей украинцев, консульства в Гданьске — 126, генконсульства в Люблине — 57.

В 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.

Напомним, в декабре прошлого года в польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Он упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.