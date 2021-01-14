Водителей маршруток и троллейбусов в Черновцах могут обязать включать классическую музыку.
Проект соответствующего решения опубликован на сайте Черновицкого городского совета.
Согласно документа, перевозчиков могут обязать транслировать в городском общественном транспорте симфонические произведения украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера» в городском общественном транспорте.
— Черновицкий городской совет решил поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов классиков, уравновешенного, спокойного и размеренного характера, в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта, — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.
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Водителей маршруток и троллейбусов в Черновцах могут обязать включать классическую музыку.
Проект соответствующего решения опубликован на сайте Черновицкого городского совета.
Согласно документа, перевозчиков могут обязать транслировать в городском общественном транспорте симфонические произведения украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера» в городском общественном транспорте.
— Черновицкий городской совет решил поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов классиков, уравновешенного, спокойного и размеренного характера, в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта, — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.