Водителей маршруток и троллейбусов в Черновцах могут обязать включать классическую музыку.

Проект соответствующего решения опубликован на сайте Черновицкого городского совета.

Согласно документа, перевозчиков могут обязать транслировать в городском общественном транспорте симфонические произведения украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера» в городском общественном транспорте.

— Черновицкий городской совет решил поддержать местную инициативу о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов классиков, уравновешенного, спокойного и размеренного характера, в городском общественном транспорте и на остановках городского общественного транспорта, — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.