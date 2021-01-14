Ученые из Кенийского медицинского исследовательского института заявили, что в Кении в общем циркулируют 20 вариантов вируса SARS-CoV-2. Больше всего распространяются четыре варианта, которые появились еще в марте 2020 года, один из этих вариантов мутировал и «вызывает беспокойство» у исследователей.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на кенийское издание.

Ученые проанализировали ДНК вируса, который собрали у 205 человек из восьми округов с июня по октябрь 2020 года. За это время исследователи обнаружили 16 вариантов вируса. Еще четыре штамма зафиксировали в начале эпидемии.

Беспокойство ученых вызывает мутация одного из четырех ранних вариантов вируса. В округе Таита-Тавета мутировавший штамм обнаружили у 14 человек. По словам ученых, этот штамм коронавируса уникальный, ранее его не фиксировали ни в Великобритании, ни в Южно-Африканской Республике, ни в одной другой стране мира.

Ученые считают, что мутировавший штамм может распространяться бессимптомно, но чтобы доказать это, они планируют провести больше исследований. С января по февраль 2021 года ученые института будут исследовать образцы ДНК от 400 человек по всей стране, уже после этого они смогут заявить, действительно ли новый мутировавший штамм опасен.

За все время в Кении зафиксировали 98 555 случаев COVID-19. Из них 1 720 человек умерли от осложнений и более 81 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее Китай сообщил о первой за восемь месяцев смерти пациента от осложнений после коронавирусного заболевания.