В рамках контроля за соблюдением эпидемиологических требований Госпродпотребслужба в период с 4 по 10 января совершила рейд по 2,5 тысячам учреждениям в Николаевской области. Процент нарушений – 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

В частности, под проверку попали 2578 объектов. Из них: 723 заведения торговли продовольственными товарами, 1203 объекта торговли непродовольственными товарами, 444 заведения общественного питания, 143 парикмахерских и салонов красоты, 65 объектов общественного назначения – детские сады, школы, аптеки и фитнес клубы.

В секторе торговли продукцией питания обнаружено 49 нарушений, что составляет 6,8% от общего числа проверенных заведений.

При контроле заведений торговли продукцией, не связанной с продовольствием, выявлено 17 нарушений, которые составили 1,4% от всех случаев ревизии.

Проверка заведений общепита выявила 9 нарушений, составивших 2% от общего числа объектов, попавших под рейд Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба зафиксировала 4 случая нарушений в работе парикмахерских и салонов красоты, это 2,8% от всех проверок в сфере услуг.

Ревизия объектов общественного назначения, таких как детские сады, школы и аптеки, обнаружила несоблюдение карантинных ограничений в двух учреждениях.

По результатам выявленных нарушений представители Госпродпотребслужбы составили 57 протоколов и провели 981 разъяснительную беседу с владельцами учреждений.

Ранее НикВести писали, что в Николаеве новогодняя ярмарка с фуд-кортом и катком на площади Соборной работала с множественными нарушениями карантинных ограничений, более 90% предпринимателей были оштрафованы.