Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковый снимок Испании из космоса после аномального снегопада в минувшие выходные.
Об этом говорится на сайте агентства ESA, передает Слово и Дело.
Фотография сделана 12 января после обеда спутником Sentinel-3.
В кадре видно, как большая часть территории страны покрыта снегом.
Снежный шторм «Филомена» обрушился на большую часть Испании. Сообщалось о четырех погибших в результате мощного снегопада. Позже власти страны призвали людей не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.
В некоторых регионах страны даже зафиксировали температуру в -25 градусов, что стало самой холодной ночью в Испании за последние 20 лет.
Отметим, аномальные снегопады наблюдаются в Японии. Там погибли уже 8 человек, пострадали – более 270.
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Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковый снимок Испании из космоса после аномального снегопада в минувшие выходные.
Об этом говорится на сайте агентства ESA, передает Слово и Дело.
Фотография сделана 12 января после обеда спутником Sentinel-3.
В кадре видно, как большая часть территории страны покрыта снегом.
Снежный шторм «Филомена» обрушился на большую часть Испании. Сообщалось о четырех погибших в результате мощного снегопада. Позже власти страны призвали людей не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.
В некоторых регионах страны даже зафиксировали температуру в -25 градусов, что стало самой холодной ночью в Испании за последние 20 лет.
Отметим, аномальные снегопады наблюдаются в Японии. Там погибли уже 8 человек, пострадали – более 270.