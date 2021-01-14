Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковый снимок Испании из космоса после аномального снегопада в минувшие выходные.

Об этом говорится на сайте агентства ESA, передает Слово и Дело.

Фотография сделана 12 января после обеда спутником Sentinel-3.

В кадре видно, как большая часть территории страны покрыта снегом.

Снежный шторм «Филомена» обрушился на большую часть Испании. Сообщалось о четырех погибших в результате мощного снегопада. Позже власти страны призвали людей не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.

В некоторых регионах страны даже зафиксировали температуру в -25 градусов, что стало самой холодной ночью в Испании за последние 20 лет.

Отметим, аномальные снегопады наблюдаются в Японии. Там погибли уже 8 человек, пострадали – более 270.