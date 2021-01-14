Киевское конструкторское бюро «Луч», входящее в государственный концерн «Укроборонпром», начнет поставлять РК-360 МЦ «Нептун» по заказу Минобороны.

Об этом на своей Facebook странице написал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Чиновник написал, что поговорил с главой ККБ «Луч» о планируемой модернизации комплексов ПВО для украинской армии, также Юрий Гусев обсудил с подчиненным проект поставок РК «Нептун» по особому заказу Министерства обороны Украины.

— Обсуждали с Героем Украины Олегом Петровичем Коростилевым, который возглавляет предприятие, планы и перспективы разработки и модернизации зенитно-ракетных систем и комплексов ПВО. Среди прочего ознакомились с ходом изготовления береговых комплексов РК-360 МЦ «Нептун» под заказ Министерства обороны Украины, договор на поставку был заключен еще в декабре, - рассказал Юрий Гусев.

Юрий Гусев также отметил, что в украинскую армию ракетный комплекс «Нептун» поступил еще летом 2020 года.

— На вооружение Вооруженных сил Украины РК-360 МЦ «Нептун» приняли 23 августа 2020 года. Нептун оснащен крылатыми ракетами, способными совершать полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы до 300 км. Ракета способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, - подчеркнул Юрий Гусев.

Напомним, в пятницу, 18 декабря, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.