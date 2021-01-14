Китай не пропустил в страну двух экспертов Всемирной организации здравоохранения , которые ехали в Ухань для изучения происхождения коронавируса. У них выявили антитела.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ, передает РБК-Украина.

Сообщается, что все члены команды ВОЗ сделали несколько ПЦР-тестов и тестов на антитела к COVID-19 в своих странах.

«Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG», — говорится в заявлении.

Тем временем 13 ученых уже прибыли в Ухань. Сообщается, что они приступят к работе сразу же, даже находясь на двухнедельном карантине.

Напомним, что группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай 14 января для расследования причин возникновения коронавируса.