Стало известно, что от начала пандемии в Европе от СOVID-19 умерло более 90 журналистов, из которых 14 – в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

В сообщении указано, что жертвами коронавируса стали преимущественно журналисты пенсионного возраста. Отмечается, что среди европейских стран наибольшие показатели смертности в Италии – 40 подтвержденных жертв в год. В Турции умерли 17 сотрудников СМИ, 13 – в Великобритании, 6 – в Испании и 5 – во Франции. Также зафиксировали минимум по одной смерти в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Германии и Швейцарии.

— В Украине преимущественно жертвами болезни стали ветераны журналистики, пожилые люди. Но также от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают и моложе возрастом работники СМИ, – пишут в НСЖУ.

Напоминаем, что по состоянию на 13 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 тысяч новых заражений COVID-19, умерло рекордные 16 тысяч 288 ковид-больных.