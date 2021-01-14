В течение среды в Германии зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса — 1244 человека.
Данные объявил на брифинге в четверг президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает корреспондент Укринформа.
До этого рекорд был зафиксирован 8 января — 1188 смертей.
Количество новых случаев инфицирования за прошлые сутки — 25 163, на 4 с половиной тысячи больше, чем накануне.
«Этот локдаун не такой эффективный, как весной», — признал Лотар Вилер.
Он считает возможным усилить некоторые ограничительные меры, которые в настоящее время и так достаточно жесткие. Локдаун объявлен в ФРГ до конца января, но власть может продлить его при нынешней динамике распространения вируса.
В общей сложности с 27 января прошлого года в Германии подтвердили 1 978 590 случаев инфицирования. Умерли уже — 43 881 человек.
Ранее Китай сообщил о первой за восемь месяцев смерти пациента от осложнений после коронавирусного заболевания.
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В течение среды в Германии зафиксировали рекорд суточной смертности от коронавируса — 1244 человека.
Данные объявил на брифинге в четверг президент Института Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает корреспондент Укринформа.
До этого рекорд был зафиксирован 8 января — 1188 смертей.
Количество новых случаев инфицирования за прошлые сутки — 25 163, на 4 с половиной тысячи больше, чем накануне.
«Этот локдаун не такой эффективный, как весной», — признал Лотар Вилер.
Он считает возможным усилить некоторые ограничительные меры, которые в настоящее время и так достаточно жесткие. Локдаун объявлен в ФРГ до конца января, но власть может продлить его при нынешней динамике распространения вируса.
В общей сложности с 27 января прошлого года в Германии подтвердили 1 978 590 случаев инфицирования. Умерли уже — 43 881 человек.
Ранее Китай сообщил о первой за восемь месяцев смерти пациента от осложнений после коронавирусного заболевания.