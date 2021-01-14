Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал введение 50% родительской платы за питание для учеников 1-4 классов, отметив, что многие дети не едят в столовых.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Что сегодня выходит? Выходит то, что наш КОП, который готовит еду, фактически работает на свиноферму. Родители, которые дают своим детям деньги на булку или сникерсы, не контролируют, едят ли их дети в «столовке» и едят ли вообще. Более того, дети не едят. Еда эта готовится и потом выбрасывается, а если точнее отдается на свинофермы. Фактически работаем на мусорник, — сказал мэр.

Он добавил, что в планах у горсовета — создание электронной системы заказа еды, а также введение нескольких типов обедов.

— Родители смогут указывать, когда их дети будут есть и выбирать тип питания, отмечать дни, когда ребенок болеет или отсутствует, чтобы плата не снималась, — сказал городской голоса.

Он отметил, что в некоторых городах родители 100% оплачивают питание, либо платят большую часть суммы.

— Нет задачи снять деньги с родителей. Сегодня задача — повысить уровень питания, — сказал он.