Власти Франции объявили о введении на территории страны комендантского часа с 16 января.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает «Интерфакс-Украина».

— По всей территории страны комендантский час будет применяться, начиная с 18:00 ближайшей субботы и по меньшей мере в течение 15 дней, — сказал глава французского правительства.

Он добавил, что это распоряжение применяется сейчас в 25 департаментах, наблюдалось в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19.

Причиной введения жестких ограничений стало обнаружение на территории страны британской мутации коронавируса, а также пока малоизвестного южноафриканского варианта COVID-19.

Напомним, во Франции за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь следили более 100 тысяч правоохранителей.