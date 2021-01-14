В четверг, 14 января, скончался создатель культового детского юмористического шоу «Ералаш» Борис Грачевский. В декабре 71-летнему кинорежиссеру диагностировали коронавирус.

Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.

Грачевский заразился коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю его положили в больницу. Позже перед Новым годом его жена рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. После этого режиссера перевели в реанимацию.

На прошлой неделе, 9 января, Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В этот же день его друг Владимир Долинский заявил, что состояние создателя «Ералаша» стабилизировалось. Сегодня, 14 января, днем Грачевский находился в медикаментозном сне.