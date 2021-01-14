В четверг, 14 января, скончался создатель культового детского юмористического шоу «Ералаш» Борис Грачевский. В декабре 71-летнему кинорежиссеру диагностировали коронавирус.
Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.
Грачевский заразился коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю его положили в больницу. Позже перед Новым годом его жена рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. После этого режиссера перевели в реанимацию.
На прошлой неделе, 9 января, Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В этот же день его друг Владимир Долинский заявил, что состояние создателя «Ералаша» стабилизировалось. Сегодня, 14 января, днем Грачевский находился в медикаментозном сне.
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В четверг, 14 января, скончался создатель культового детского юмористического шоу «Ералаш» Борис Грачевский. В декабре 71-летнему кинорежиссеру диагностировали коронавирус.
Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС.
Грачевский заразился коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю его положили в больницу. Позже перед Новым годом его жена рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. После этого режиссера перевели в реанимацию.
На прошлой неделе, 9 января, Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В этот же день его друг Владимир Долинский заявил, что состояние создателя «Ералаша» стабилизировалось. Сегодня, 14 января, днем Грачевский находился в медикаментозном сне.