Группа японских исследователей из Токийского университета добилась успеха в разработке первого в мире метода цифровой обработки сигналов, который может способствовать созданию недорогих и небольших устройств для квантовой криптографии связи.

Об этом сообщает NHK.

По словам экспертов, квантовая криптография теоретически не поддается взлому. Они считают ее необходимой, поскольку общераспространенные стандарты шифрования могут быть легко взломаны при использовании квантовых компьютеров, которые обладают гораздо более высоким уровнем производительности по сравнению с суперкомпьютерами.

Технология квантовой криптографии, применяемая на практике ныне, использует для передачи сигналов фотоны – микроскопические световые частицы. Отправка фотонов для передачи сигналов требует дорогостоящего устройства, способного создавать условия крайне низкой температуры для реализации этой технологии.

Группа исследователей разработала метод коммуникации без использования фотонов. При этом методе сигналы обрабатываются с использованием особой математической функции для того, чтобы их можно было передавать через оптоволокно. Группа утверждает, что технология столь же защищена, как и используемая ныне.

По словам участника группы исследователей, профессора Токийского университета Коаси Масато, новый метод сделает возможным разработку недорогого и более компактного устройства для квантовой криптографии.