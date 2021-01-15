PepsiCo планирует достичь чистых нулевых выбросов углерода от производства до 2040 года, среди методов - переход к зеленой энергетике и переработанному пластику.

Об этом сообщают ЭлектроВести.

В компании заявляют, что на 75% ограничат выбросы от внутренних процессов, например, в офисах. Выбросы, касающиеся логистической цепи и использования продукции потребителями, в PepsiCo хотят сократить на 40% по сравнению с уровнем 2015 года до конца 2029 года.

Сейчас именно эти выбросы составляют 91% углеродного следа PepsiCo. В компании говорят, что работа с углеродным следом логистической цепи является тем, что «мы должны делать для изменения траектории, по которой идет наша планета».

Среди методов, которые компания хочет внедрять, является поддержка местного фермерства, увеличение доли производства из переработанного пластика и переход на возобновляемые источники энергии. В США компания уже использует только «зеленую» энергетику и планирует перейти на нее в Мексике и Австралии в этом году.

Отмечается, что все больше компаний определяют корпоративные цели по сокращению выбросов углерода на фоне глобального потепления и его последствий. Около 1400 компаний определили, или пообещали определить, цель достичь чистых нулевых выбросов углерода в рамках инициативы ООН «Race to Zero».



