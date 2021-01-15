Прокуратура Николаевской области отстояла в суде интересы государства по взысканию в бюджет задолженности на сумму 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Решением Хозяйственного суда области удовлетворен иск Николаевской местной прокуратуры № 1 в интересах государства в лице Департамента агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации к предприятию о взыскании задолженности за пользование государственным имуществом в сумме 400 тысяч гривен и возвращение зерноуборочных комбайнов стоимостью 5,5 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Установлено, что облгосадминистрация в 1999 году передала одному из предприятий области на условиях возвратной финансовой помощи приобретенные на средства областного бюджета 8 зерноуборочных комбайнов марки «Топлайнер» стоимостью 5,5 миллионов гривен, за которые предприятие должно вернуть государству средства в течение 20 лет.

«Однако, условия указанного договора предприятием должным образом не выполнялись, в связи с чем по искам прокурора судами неоднократно ранее взималась задолженность перед бюджетом. Прокурор обратился с иском о взыскании остатков задолженности за пользование государственным имуществом и обязательстве вернуть указанные комбайны государстве», — добавили в прокуратуре.

Напомним, Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск Николаевской областной прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».