Энергоблок № 5 Запорожской атомной электростанции мощностью 1000 МВт подключен к сети. Это произошло после продления срока эксплуатации на следующие 10 лет и завершения ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба «Енергоатома».

Как отмечается в сообщении, все шесть энергоблоков станции находятся в работе.

«Впервые в истории украинский гигант атомной энергетики Европы Запорожская АЭС приблизилась к полной проектной мощности в 6000 МВт», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возможность работать всеми шестью энергоблоками-миллионниками на полную мощность станция получила в конце прошлого года — благодаря вводу в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 750 кВ от Запорожской АЭС до подстанции «Каховская». Ранее из-за недостаточной пропускной способности существующих линий электропередач Запорожская АЭС работала с максимальной мощностью 5300 МВт.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. На станции эксплуатируются 6 энергоблоков типа ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, п’пятый — в 1989, шестой — в 1995 году.

Напомним, 6 января 2020 года в 03:43 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети после устранения замечаний.