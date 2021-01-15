Украинские университеты прекращают практику выдачи красных дипломов студентам, закончившим обучение с отличием.
Об этом сообщает Pravo.ua.
Минобразования и науки утвердило новые формы документов о получении высшего образования и приложения к ним. Закон вступил в силу 1 января 2021 года.
Приказом утверждены к выдаче по окончанию обучения в ВУЗе формы таких документов:
Из перечня документов о высшем образовании пропали формы дипломов с отличием (прим, - красные дипломы).
Иностранным студентам в дипломах будут фиксировать год поступления и полное наименование высшего учебного заведения, в которое иностранец поступил в начале обучение в Украине, если обучение он проходил в нескольких ВУЗах.
Ранее Никвести писали, что преподаватели филиала Киевского национального университета культуры и искусств незаконно требовали со студентов по 500 гривен за изготовление диплома об окончании вуза.
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Украинские университеты прекращают практику выдачи красных дипломов студентам, закончившим обучение с отличием.
Об этом сообщает Pravo.ua.
Минобразования и науки утвердило новые формы документов о получении высшего образования и приложения к ним. Закон вступил в силу 1 января 2021 года.
Приказом утверждены к выдаче по окончанию обучения в ВУЗе формы таких документов:
Из перечня документов о высшем образовании пропали формы дипломов с отличием (прим, - красные дипломы).
Иностранным студентам в дипломах будут фиксировать год поступления и полное наименование высшего учебного заведения, в которое иностранец поступил в начале обучение в Украине, если обучение он проходил в нескольких ВУЗах.
Ранее Никвести писали, что преподаватели филиала Киевского национального университета культуры и искусств незаконно требовали со студентов по 500 гривен за изготовление диплома об окончании вуза.