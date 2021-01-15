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Сотрудничая со странами ЕС, «Укрзалізниця» перевезла за 2020 год больше 40 тонн грузов. Лидер по грузоперевозкам – Польша, в эту страну «Укрзалізниця» доставила 10 тонн грузов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці»
За прошлый год перевозки на экспорт в страны ЕС составили 29 тонн, на импорт – около 4, транзит – 7,5 миллионов тонн.
В топ пятерку стран ЕС по объемам грузоперевозки из Украины вошли: Польша, Словакия, Чехия, Италия и Румыния. В сравнении с 2019 годом выросло количество тонн товара на экспорт, доставленных поездами «Укрзалізниці» в Румынию.
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Сотрудничая со странами ЕС, «Укрзалізниця» перевезла за 2020 год больше 40 тонн грузов. Лидер по грузоперевозкам – Польша, в эту страну «Укрзалізниця» доставила 10 тонн грузов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці»
За прошлый год перевозки на экспорт в страны ЕС составили 29 тонн, на импорт – около 4, транзит – 7,5 миллионов тонн.
В топ пятерку стран ЕС по объемам грузоперевозки из Украины вошли: Польша, Словакия, Чехия, Италия и Румыния. В сравнении с 2019 годом выросло количество тонн товара на экспорт, доставленных поездами «Укрзалізниці» в Румынию.
Ранее НикВести писали, что «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.