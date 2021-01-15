Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести в законодательство ряд изменений, касающихся организации перевозок городским электрическим и автомобильным транспортом, в частности запретив автоперевозчикам самостоятельно поднимать цены на проезд, использовать транспорт, не приспособленный для инвалидов, и ездить в пригород без выдачи билетов.

Соответствующий законопроект №4583 был зарегистрирован в парламенте 13 января, пишет Delo.ua.

В частности, в законе о горэлектротранспорте предлагается дополнить нормой об общественной важности перевозок таким транспортом, который должен организовываться местными властями и предоставляться на компенсационной основе путем возмещения понесенных затрат.

ГЭТ должен быть оборудован для перевозки инвалидов, в частности перемещающихся в колесных креслах, а также должен располагать внешним звуковым информированием для слепых о номере и конечной остановке маршрута, а также звуковыми и текстовыми системами информирования граждан с нарушениями зрения и слуха об остановках.

Также Кабмин предлагает прописать, что госполитика в сфере ГЭТ проводится не только с учетом принципа его доступности для населения, но и качества его услуг.

В функции центральных органов власти в данной сфере правительство предлагает добавить утверждение положений об аттестационной комиссии по квалификации водителей трамваев и троллейбусов.

В договорах об организации транспортных услуг предлагается прописывать тариф единицы транспортной работы, размер и условия компенсации, а также распределение затрат и доходов от продажи билетов между заказчиком и перевозчиком.