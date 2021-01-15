В новозеландском городе Данидине самка морского льва и ее детеныш поселились на поле для гольфа. Но при этом регулярно переходили дорогу, чтобы добраться до пляжа. Власти города придумали, как обезопасить животных от возможных ДТП.

Об этом сообщает «Вокруг света».

Городской совет просто перекрыл автотрассу. Пока что на месяц. Но что самое удивительное, местным жителям это пришлось по душе. Они даже предложили навсегда перекрыть дорогу в районе передвижения морских львов.

На своей странице в Facebook горсовет Данидина обратился к населению. В обращении, в частности, говорилось, что теперь по району можно будет передвигаться лишь пешком или на велосипеде. Морским львам надо предоставить больше места, написали представители властей. Они также попросили тех, кто гуляет с собаками, держать животных на поводке.

Пост с пониманием восприняли многочисленные пользователи соцсети. Они отмечали, что морские львы делают местное побережье уникальным. И что нужно «защищать прекрасную морскую жизнь».

Городской совет также напомнил, что новозеландские морские львы находятся под угрозой исчезновения и являются одним из самых редких видов морских млекопитающих в мире.

По данным зоозащитных организаций, в Новой Зеландии осталось всего около 12 000 морских львов. Согласно местныму законодательству, любому, кто убьет морского льва, грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 250 000 новозеландских долларов (178 000 долларов США).