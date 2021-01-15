Компания, используемая для перевозки огромных запасов нитрата аммония в порт Бейрута, где он вызвал разрушительный взрыв в августе прошлого года, была связана с тремя бизнесменами, которые входят в окружение Башара Асада.

Об этом пишет AlJazeera.

Ливанское расследование о фиктивной лондонской компании Savaro Ltd выяснило, что окончательным пунктом назначения веществ, необходимых для производства взрывчатки, был Бейрут, а не Мозамбик, его официальный пункт прибытия.

Взрыв 2750 тонн нитратов в Бейруте мог быть результатом попыток сирийских официальных лиц найти возможность использовать нитраты для военных нужд.

AlJazeera сообщает, что выявлена связь между фейковой британской компанией Savaro и тремя фигурами, которые играли центральную роль в поддержке Асада в первые месяцы гражданской войны

Джордж Хасвани, Мудадал Хури и Имад Хури – российско-сирийские граждане, на которых США наложили санкции за поддержку военных действий Асада.

Компании, принадлежащие Хасвани и Имаду Хури, расположены по тому же адресу, что и компания Savaro, которая закупила нитраты. Официальным пунктом назначения груза был Мозамбик, но его направили в Бейрут, где с 2013 года взрывчатые вещества хранились в небезопасных условиях до катастрофической детонации.

Казначейство США обвинило Мудалала Хури в попытке добыть нитрат аммония за несколько месяцев до того, как российское грузовое судно Rhosus пришвартовалось в ливанской столице. Смена маршрута корабля, его непрозрачный владелец и загадочное происхождение поставщиков груза подогревали подозрения в том, что Бейрут с самого начала был предполагаемым местом проведения сложной контрабандной операции.

В тот же период правительство Асада было обвинено международными экспертами по взрывному оружию в использовании нитрата аммония для производства необработанного оружия, такого как «бочковые бомбы».

Компания Savaro, закупившая нитрат аммония, была зарегистрирована по трем отдельным адресам, которые были действительными с 2011 года по сегодняшний день, два из которых совпадают с компаниями, которыми руководили бизнесмены, связанные с сирийским правительством.

— Связь между компаниями известных просирийских элементов режима с этой невероятно сомнительной цепочкой поставок нитрата аммония очень тревожна и требует дальнейшего расследования, - сказал Джоди Виттори, эксперт по взаимосвязям коррупции, нестабильности государства и незаконного финансирования.

Отметим, в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в ливанском Бейруте, в столице повреждено или полностью разрушено около четырех тысяч зданий.

Напомним, в результате взрыва в Бейруте погибли 178 человек и около 6 000 получили ранения. Взрыв разрушил столицу и вынудил правительство уйти в отставку.

Также напомним, по делу о взрыве в Бейруте в международный розыск объявили двух граждан Российской Федерации. Интерпол объявил их в розыск по запросу прокуратуры Ливана.