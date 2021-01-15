Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Об этом шла речь в его видеообращении на странице в Twitter.

— Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей, — сказал Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавирус, но «вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление» от пандемии.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года через пандемию коронавируса.