В Первомайске активисты совместно с представителями местной социальной защиты организовали пункт обогрева с бесплатной раздачей еды.

Об этом идёт речь в сюжете программы «Объектив. Первомайск».

Среди посетителей пункта пенсионеры и люди, попавшие в сложные жизненные ситуации.

— Я здесь впервые. Сейчас у меня нечего поесть. Мне сказали, что можно прийти и здесь взять, и я очень рад, что можно поддержать себя, чтобы дальше жить, — рассказал один из пришедших за помощью.

Как отмечают сами организаторы пункта обогрева, многие люди нуждаются не только в еде, но и в приюте.

— Уже не первый год в городе пор нашем территориальном центре работает пункт обогрева. Он нужен в первую очередь для того, чтобы люди, которые оказались в такой ситуации и не имеют крыши над головой, могли прийти и получить горячую еду, тёплую одежду, — рассказала представительница соцзащиты.

Ежедневно с понедельника по пятницу центр помогает свыше 50 человек.

Как сообщалось, из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева.