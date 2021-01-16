По крайней мере 1,3 миллиона наемных работников, проживающих в Британии, вероятно, покинули страну из-за проблемы с устройством на работу вследствие пандемии коронавируса.

Из Лондона выехали почти 700 тысяч жителей, которые родились не в Британии, говорится в исследовании Центра передового опыта в области экономической статистики.

700 тысяч жителей – это 8% населения столицы.

В исследовании отмечается, что отток иммигрантов связан с сокращением количества рабочих мест, в первую очередь в гостиничном секторе, где обычно работают иностранцы.

— Похоже, что большая часть бремени от потери рабочих мест во время пандемии легла на рабочих, родившихся за пределами Великобритании, и это вызвало обратную миграцию, а не проявилось в безработице, — говорится в исследовании.

Подчеркивается, что если данные окончательно подтвердятся, то это будет самым массовым оттоком людей из Британии со времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация из-за распространения новой коронавирусной инфекции и роста числа пациентов с COVID-19 в больницах.