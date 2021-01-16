В Бразилии обнаружили первый случай повторного случая заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Японии. Заразилась 29-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.

Впервые у женщины обнаружили коронавирус в марте 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал опять положительный результат.

— Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но родом из Амазонаса, — сообщили в ведомстве.

Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Этот вариант коронавируса не является идентичным мутациям, ранее выявленным в Великобритании и ЮАР.