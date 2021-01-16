В Украине обнародовали оцифрованный архив Украинской повстанческой армии, найденный ранее в тайнике в лесу.

Об этом сообщает «Центр досліджень визвольного руху».

Документы, скрытые в металлическом бидоне из-под молока, закопали осенью 1950 года в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области. Так повстанцы надеялись спасти свидетельство об их борьбе. Нашли архив в 2009 году.

— Наша миссия — делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА дошли к украинцам, хотя и спустя 70 лет, — заявила директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

Исследователи считают, что лапаевский архив является уникальной находкой для ученых и общественности.

— Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкция о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для Проводников ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА, — пояснил историк и член Центра Руслан Забилый.

В онлайн-сборник вошли: документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов; тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка — «Хмеля», который руководил подготовкой повстанцев; отчеты подполья с Волыни, Львовщины, Дрогобычины, Ровенщины, Станиславщины, Тернопольщины; учебные материалы, инструкции, открытки; приказы о присвоении званий воинам УПА; списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Один из документов — отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди голодают и просят родственников о помощи: «... Прошу тебя, не забывай обо мне, спасай, чем можно и как нельзя, потому что очень тяжело жить ... Прошу вас, дорогие родственники, Требуйте детей домой, пусть с голоду не умирают».

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков. Повстанцы описали и жестокую процедуру вывоза людей большевиками и собрали статистические данные о депортации в одном из районов.

Ранее сообщалось, что цифровой архив Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.