С 18 января Словакия начинает проводить массовое тестирование на коронавирус. Ранее в стране уже его проводили, однако позже отказались от этой идеи.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что с 26 января по 7 февраля в стране также усилят карантин. В частности, будет запрещено выходить из дома: на работу смогут идти только те, у кого будет отрицательный результат теста на коронавирус.
Во время проведения прошлого тестирования Словакии удалось проверить на коронавирус почти всех граждан в возрасте старше 10 лет с 5,5 млн населения.
Напомним, парламент Словакии одобрил поправку к Конституции страны, которая позволяет еще раз продлить чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Президент Зузана Чапутова уже подписала одобренный законопроект.
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С 18 января Словакия начинает проводить массовое тестирование на коронавирус. Ранее в стране уже его проводили, однако позже отказались от этой идеи.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что с 26 января по 7 февраля в стране также усилят карантин. В частности, будет запрещено выходить из дома: на работу смогут идти только те, у кого будет отрицательный результат теста на коронавирус.
Во время проведения прошлого тестирования Словакии удалось проверить на коронавирус почти всех граждан в возрасте старше 10 лет с 5,5 млн населения.
Напомним, парламент Словакии одобрил поправку к Конституции страны, которая позволяет еще раз продлить чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Президент Зузана Чапутова уже подписала одобренный законопроект.