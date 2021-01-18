Расположенный на острове Ява в Индонезии, вулкан Мерапи начал извергать смесь из раскаленных скальных обломков, пепла и газов.

Об этом сообщили в Центре исследований геологических катастроф, передает Укринформ.

Второй уровень опасности объявлен после выброса так называемого пирокластического потока.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Последнее мощное извержение вулкана произошло в 2010 году. Тогда от стихийного бедствия погибли больше 300 человек, еще 280 тысяч жителей эвакуировали.

Как известно, Индонезия является архипелагом из более чем 17 тысяч островов, где расположены около 130 активных вулканов.

Напомним, в декабре на Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах.