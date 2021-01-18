В Германии власти рассматривают возможность обязать жителей всей страны носить в общественных местах не просто маски, а респираторы, у которых есть высокая степень защиты класса FFP2.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти не исключают, что маски обяжут носить в транспорте и в магазинах.

Данная мера уже вступила в силу в Баварии. Соответсвующее решение приняли на уровне властей федеральной земли.

До воскресенья, 24 января за соблюдением этого требования не будут следить, но после этого носить такую маску будет обязательно во многих общественных местах, а также в транспорте — в поездах, автобусах, в трамваях.

Аналогичная мера начнет действовать в Австрии, о чем ранее сообщил канцлер Себастьян Курц. Носить маски такого типа люди должны будут с понедельника, 25 января в обязательном порядке. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля.

Всего в Германии подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса, более 40 тысяч — летальные.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.