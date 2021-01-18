Мессенджер WhatsApp решил перенести дату обновления пользовательского соглашения на середину мая после того, как люди начали массово переходить к конкурентным платформам, в частности, Telegram.

Об этом пишет Financial Times.

В WhatsApp, «дочке» корпорации Facebook, заявляют, что обновили политику конфиденциальности для согласованности с планами компании выйти на рынок электронной коммерции. Однако решили отложить изменения до середины мая, чтобы решить вопрос «дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp».

Сообщается, что с 2016 года WhatsApp мог делиться частью данных с материнской компанией: телефонам, информацией о том, открыто ли и как долго открыто приложение, данными об активном устройстве.

Теперь же компания сможет делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакции, служебной информацией, данными о взаимодействии с другими пользователями в тексте вакансии, информацией об устройстве, IP-адресу и другим данным.

Эти данные нужны для лучшего продвижения рекламы, вес которой планируется увеличить в WhatsApp.

Напомним, основатель мессенджера Telegram и соцсети «В контакте» Павел Дуров в пятницу, 8 января, сообщил о том, что тенденция к переходу пользователей мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Причиной этому, с точки зрения IT-предпринимателя, стало недавнее изменение WhatsApp своей политики конфиденциальности, согласно которому личные данные юзеров теперь будут передаваться его материнской компании Facebook.