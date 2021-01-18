Мессенджер WhatsApp решил перенести дату обновления пользовательского соглашения на середину мая после того, как люди начали массово переходить к конкурентным платформам, в частности, Telegram.
Об этом пишет Financial Times.
В WhatsApp, «дочке» корпорации Facebook, заявляют, что обновили политику конфиденциальности для согласованности с планами компании выйти на рынок электронной коммерции. Однако решили отложить изменения до середины мая, чтобы решить вопрос «дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp».
Сообщается, что с 2016 года WhatsApp мог делиться частью данных с материнской компанией: телефонам, информацией о том, открыто ли и как долго открыто приложение, данными об активном устройстве.
Теперь же компания сможет делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакции, служебной информацией, данными о взаимодействии с другими пользователями в тексте вакансии, информацией об устройстве, IP-адресу и другим данным.
Эти данные нужны для лучшего продвижения рекламы, вес которой планируется увеличить в WhatsApp.
Напомним, основатель мессенджера Telegram и соцсети «В контакте» Павел Дуров в пятницу, 8 января, сообщил о том, что тенденция к переходу пользователей мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Причиной этому, с точки зрения IT-предпринимателя, стало недавнее изменение WhatsApp своей политики конфиденциальности, согласно которому личные данные юзеров теперь будут передаваться его материнской компании Facebook.
Мессенджер WhatsApp решил перенести дату обновления пользовательского соглашения на середину мая после того, как люди начали массово переходить к конкурентным платформам, в частности, Telegram.
Об этом пишет Financial Times.
В WhatsApp, «дочке» корпорации Facebook, заявляют, что обновили политику конфиденциальности для согласованности с планами компании выйти на рынок электронной коммерции. Однако решили отложить изменения до середины мая, чтобы решить вопрос «дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp».
Сообщается, что с 2016 года WhatsApp мог делиться частью данных с материнской компанией: телефонам, информацией о том, открыто ли и как долго открыто приложение, данными об активном устройстве.
Теперь же компания сможет делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакции, служебной информацией, данными о взаимодействии с другими пользователями в тексте вакансии, информацией об устройстве, IP-адресу и другим данным.
Эти данные нужны для лучшего продвижения рекламы, вес которой планируется увеличить в WhatsApp.
Напомним, основатель мессенджера Telegram и соцсети «В контакте» Павел Дуров в пятницу, 8 января, сообщил о том, что тенденция к переходу пользователей мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Причиной этому, с точки зрения IT-предпринимателя, стало недавнее изменение WhatsApp своей политики конфиденциальности, согласно которому личные данные юзеров теперь будут передаваться его материнской компании Facebook.