В Великобритании начали вакцинацию граждан старше 70 лет и клинически уязвимых пациентов. К клинически уязвимым лицам относятся, в частности, больные с онкологией.

Об этом сообщило издание Sky News.

В сообщении отмечается, в настоящее время за минуту в Британии делается около 140 прививок. Вместе с тем более чем 3,8 миллиона человек в Великобритании, в тому числе люди старше 80 лет, жители домов для пожилых людей и сотрудники Национальной службы здравоохранения, уже получили первую дозу вакцины от COVID-19.

По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, уже большинство людей старше 80 лет получили одну дозу вакцины от коронавируса. Сейчас стоит цель, чтобы 88% из тех, кто находится в группе риска, получили первый укол к середине февраля, а 99% этой группы - к началу весны.

В настоящее время британцам вводится две вакцины — одна от Pfizer/BioNTech, а вторая — AstraZeneca.

Напомним, в Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.