Фирма «Алан-Техно», оказывающая услуги пассажирских перевозок жителям села Баловного под Николаевом, нарушает договор предоставления качественных и безопасных услуг.

Об этом говорится в письме местной жительницы, которое пришло на редакционную почту НикВести.

Местная жительница сообщает, что, несмотря на поднятие цен 14.12.2020 на проезд в автобусах по маршруту 201 «Николаев-Баловное» качество услуг не повысилось, транспорт находится в плохом санитарном состоянии. А с наступлением морозов часть автобусного парка перестала выходить на линию, большинство машин сломалось, жителям Баловного приходится самостоятельно добираться на работу.

— Автобусы грязные. Часто не выходят на маршрут, людям приходится своими силами добираться на работу. Сейчас морозы до -16 градусов, автобусы не выходят на маршрут, ломаются, замены нет. Следующий автобус только через час и только по сидячим местам. Люди и дети мерзнут на остановках, дожидаясь автобуса или как повезет, - написала жительница Баловного.

Местная жительница утверждает, что связаться с представителем фирмы «Алан-Техно» невозможно, администрация компании в лице Инги Шаповаловой игнорирует просьбы и требования пассажиров. На сайте компании указана ложная информация о номерах телефонов, по которым с ней можно связаться.

— Администрация «Алан-Техно», а именно Инга Шаповалова, вообще не реагирует на жалобы пассажиров. А дозвониться туда, просто миссия невыполнима. Номера телефонов, указанные на сайтах, не актуальные, - возмутилась местная жительница.

Жительница Баловного также отметила, что как только автобусы попадают в черту города, водители набивают транспорт дополна городскими пассажирами, а пассажиров из Баловного запускают только по сидячим местам.

— Хочу сказать ещё, что жителей села Баловное, берут только по сидячим, но как только мы заезжаем в город, берут городских, набивая полный автобус. То есть мы, платим по 20 грн. Не можем добраться домой, на работу, но на городских водители зарабатывают, а нас ни во что не ставят, - добавила местная жительница

Напомним, коммунальные автобусы и троллейбусы, которые Николаев вскоре закупит, планируют покрасить в голубой цвет и оформить в стиле туристического бренда.