Европейская комиссия предлагает ускорить вакцинацию от COVID-19 в странах Европейского Союза, чтобы к лету привить 70% взрослого населения. При этом к марту в ЕС должны быть вакцинированы до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет.

Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии, обнародованном во вторник, 19 января, накануне запланированного на четверг виртуального саммита лидеров ЕС, посвященного вакцинации, передает УНН.

«В принятом сегодня коммюнике она (Еврокомиссия - ред.) призывает государства-члены ускорить вакцинацию во всем ЕС: к марту 2021 года по крайней мере 80% людей старше 80 лет и 80% специалистов в области здравоохранения и социальной помощи во всех странах блока должно быть вакцинировано. К лету 2021 года государства-члены должны были вакцинировать минимум 70% взрослого населения», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В евроинституции подчеркнули: поскольку в последние недели наблюдается тенденция к увеличению числа случаев заболевания, «в ближайшие месяцы необходимо приложить больше усилий для поддержки систем здравоохранения и решения проблемы «усталости от COVID», начиная с ускорения вакцинации по всем направлениям, помощи нашим партнерам на Западных Балканах, соседям на юге и востоке (куда входит Украина - прим.) и в Африке».

«Чтобы обеспечить ранний доступ к вакцинам, Еврокомиссия должна создать механизм Team Europe для структурирования предоставления вакцин, которыми делятся государства-члены со странами-партнерами. Это должно позволить предоставить странам-партнерам доступ к определенному количеству из 2,3 миллиарда доз, обеспеченных в рамках Стратегии ЕС в отношении вакцин, уделяя особое внимание Западным Балканам, нашим восточным и южным соседям и Африке», - говорится в частности в коммюнике.

Также среди рекомендованных шагов - чтобы Еврокомиссия и государства-члены «продолжали поддерживать COVAX, в том числе посредством раннего доступа к вакцинам».

«Team Europe уже мобилизовала 853 миллиона евро в поддержку COVAX, что сделало ЕС одним из крупнейших доноров COVAX», - добавили в евроинституции. «Вакцинация необходима для выхода из этого кризиса. Мы уже обеспечили достаточное количество вакцин для всего населения Европейского Союза. Теперь нам нужно ускорить доставку и ускорить вакцинацию. Наша цель - к лету вакцинировать 70% взрослого населения. Это может стать поворотным моментом в нашей борьбе с этим вирусом. Однако мы прекратим эту пандемию только тогда, когда у всех в мире будет доступ к вакцинам. Мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вакцинами наших соседей и партнеров по всему миру», - прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем ранее сегодня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в Европейском Союзе от COVID-19 умерло более 400 000 человек.

«С весны прошлого года мы потеряли более 400 000 жизней в ЕС. С появлением и обнаружением новых более заразных вариантов вируса в государствах-членах мы все еще далеки от преодоления пандемии», - указала еврокомиссар в Европейском парламенте в ходе дискуссии о стратегии блока в отношении вакцинации.

Она отметила при этом, что та страница уже перевернута и »мы начнем 2021 год с мощным инструментом в руках», говоря о старте вакцинации в странах блока.

«Каждый день по всему ЕС приоритетные группы вакцинируются безопасными и эффективными вакцинами от BioNTech/Pfizer и Moderna. Надеюсь, в ближайшие недели появятся новые одобренные вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам недавно получило заявку на вакцину AstraZeneca и рассчитывает получить больше заявок в ближайшие месяцы», - добавила Кириакидес.

В то же время стратегия ЕС в отношении вакцины вызвала критику: европейские законодатели подчеркнули, что им был предоставлен только строго ограниченный доступ к одному из контрактов на вакцины, при этом они не могли видеть другие, отмечает dpa.

Евродепутаты призвали «к еще большей солидарности, когда дело доходит до вакцинации и прозрачности контрактов с фармацевтическими компаниями», указали в свою очередь в пресс-службе Европарламента.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 95 543 848 человек, из них выздоровели 52 597 341. Количество умерших возросло до 2 039 942.

В Украине на утро 19 января зафиксировано уже 1,167 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 886 248 человек, летальных исходов - 21 046. Болеет на данный момент 260 361 человек, количество активных больных за сутки снизилась на 11 290.

Украина ранее присоединилась к инициативе COVAX. Киев ожидает первые поставки вакцины от COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

В то же время идут переговоры с производителями по закупке вакцин от коронавируса за государственный счет. Украина уже заключила один контракт - с китайским производителем Sinovac Biotech - на поставку 1,9 млн доз вакцины. В то же время возникают вопросы к ее эффективности. Ранее Премьер Денис Шмыгаль в интервью СМИ заявлял, что в Украине может быть три разных вакцины, и сейчас идут переговоры с шестью компаниями-производителями. Однако, детали не раскрывались из-за конфиденциальности переговоров. В провластной партии говорили, что кроме китайской речь может идти о вакцине AstraZeneca, впрочем, подтверждений этому не было. На фоне критики со стороны главы Минздрава главы государственного предприятия по организации закупок на переговорах это ГП решили заменить международной Crown Agents. Параллельно ранее Президент Владимир Зеленский призвалпослов Украины, в том числе в странах ЕС, присоединиться к переговорам о получении вакцины от COVID-19.

На фоне того, как в ЕС вакцинация началась в конце декабря 2020 года, в Украине ее старт планируется в середине февраля.