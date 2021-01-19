Высший антикоррупционный суд вынес 2 оправдательных и 22 обвинительных приговора с начала своей работы в 2019 году.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

По данным автоматизированной системы документооборота суда (АСДС) в период с 05.09.2019 по 18.01.2021 ВАКС как судом первой инстанции принято 24 приговора по уголовным производствам, среди них 2 оправдательных и 22 обвинительных, - сказано в нем.

По результатам апелляционного пересмотра за указанный период отменены 2 приговора Антикоррупционного суда.

Из них 1 - обвинительный, об утверждении соглашения о признании виновности, 1 - оправдательный.

Основаниями отмены стали нарушения требований уголовного процессуального закона и неправильное применение законодательства об уголовной ответственности.

Кроме этого, по результатам рассмотрения заявлений о пересмотре судебных решений по исключительными обстоятельствами, а именно в связи с установленной Конституционным Судом неконституционностью статьи 366-1 Уголовного кодекса, по состоянию на 18 января Антикоррупционном судом отменены 3 обвинительных приговора, принятых по этой статье, и закрыто производство по делам.