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В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса, изменили правила въезда в страну. Теперь пассажиры международных авиакомпаний должны будут предъявлять отрицательный тест на Covid-19 перед посадкой на самолет.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
19 января Кабмин страны одобрил требование ко всем пассажирам, прибывающим в Израиль из-за границы, предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.
Также правительство продлило нынешний усиленный режим изоляции до конца января.
Между тем, накануне этих решений правительства в Израиле зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса - 10 021. Более 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.
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В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса, изменили правила въезда в страну. Теперь пассажиры международных авиакомпаний должны будут предъявлять отрицательный тест на Covid-19 перед посадкой на самолет.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
19 января Кабмин страны одобрил требование ко всем пассажирам, прибывающим в Израиль из-за границы, предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.
Также правительство продлило нынешний усиленный режим изоляции до конца января.
Между тем, накануне этих решений правительства в Израиле зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса - 10 021. Более 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.